У известного украинского антивакцинатора и псевдоактивиста проводят обыски: что известно

СМИ заявляют о задержании мужчины

СБУ совместно с сотрудниками Нацполиции провели обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины.

Об этом в среду, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Отмечается, что более детальная информация будет обнародована после завершения следственных действий.

В то же время, ZAXID.NET пишет, что речь в данном случае идет об Остапе Стахиве, который также известен как антивакцинатор. Согласно информации издания, СБУ якобы задержала Стахива и ему было сообщено подозрение в мошенничестве.

"Также СБУ провела обыски у ряда соратников Стахива. В частности, у Дмитрия Вратила и Натальи Реган, соорганизатора курсов в Киеве Жана Новосельцева, у которого также изъяли компьютер. Кроме этого, обыски провели в центре печати "Копибум" на улице Драгоманова во Львове. Там Стахов печатал журналистские удостоверения, которые получали участники псевдокурсов", — говорится в материале издания.

Стоит отметить, что в 2023 году Стахов вместе с антивакцинатором Олегом Геричем из Киевской области начал организовывать платные псевдожурналистские курсы. Как пишет Бабель, стоимость этих курсов составляла от 2 500 до 7 500 гривен. Тогда он говорил, что эти курсы не для работы в медиа, а для защиты своих прав. После прохождения курса и практического экзамена он выдавал удостоверение "журналиста-правозащитника".

Затем весной 2024 года он пытался возобновить регистрацию своих псевдомедиа "Галицкие вести", "Идея и чин" от ОО "Народное телевидение" и "Правозащитники", от которых он и продавал удостоверение, но Нацсовет отказался перерегистрировать фейковые СМИ. Все удостоверения, которые продавал Стахив, стали недействительными. Далее он зарегистрировал "Львовский профессиональный союз журналистов" и начал продавать удостоверение от его имени.

Остап Стахив — что о нем известно

Является уроженцем Ходорова во Львовской области.

Учился во Львовском аграрном университете. Тогда же он возглавил Жидачевскую районную организацию партии "Свобода".

В 2007 году впервые безуспешно попытался попасть в парламент.

В2011 году Стахив создал "Национальный фронт" и рассказывал, что будет бороться за "возрождение духовной, экономической и политической силы Украины".

В следующем году он создает ОО "Идея нации".

В 2017-2018 годах Стахов читал лекции студентам-медикам в Ивано-Франковске, выступал против застройщиков и прокуроров, перекрывал дороги.

В 2019 году псевдоактивист снова без успеха пытался попасть в парламент.

Также в 2020 году Стахов пытался стать мэром Львова.

Осенью 2021 Стахив уорганизовал в Киеве масштабную акцию антивакцинаторов, на которую людей свозили автобусами. Служба безопасности Украины 16 ноября 2021 сообщила Остапу Стахиву о подозрении в свержении конституционного строя.

Дело Стахива начали рассматривать в апреле 2022 года, но в суде ему до сих пор не объявили обвинительный акт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 ноября 2021 года во Львове состоялось заседание Галицкого районного суда, на котором был арестован самый известный антивакцинатор Украины Остап Стахив.