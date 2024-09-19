НАБУ проводить обшук у відомого одеського політика: що відомо

Обшуки проводяться у слуги народу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у помешканні відомого одеського політика Вадима Гороховського. Обшуки пов'язують зі справою голови Одеської обласної ради.

Григорія Діденка, нагадаємо, підозрюють у незаконному збагаченні. Про подію повідомляє місцеве видання "Думская".

У НАБУ поки що не повідомляють деталі. Варто зазначити, що нещодавно обшуки також відбулися у самого Діденка та його радниці Лілії Томашевської. Слідство підозрює голову обласної ради у незаконному збагаченні на суму понад 17 мільйонів гривень. У контексті цієї справи Мороховського згадують як партнера Діденка.

Хто такий Вадим Мороховський

Вадим Мороховський

Вадим Мороховський відомий в Одесі не лише своєю політичною діяльністю, а й активною участю у культурних ініціативах міста. Зокрема, він виступив з пропозицією встановлення пам'ятника Лесі Українці в Одесі. Під час презентації цього проєкту Мороховський заявив про готовність особисто профінансувати частину витрат на розробку та встановлення монумента.

Вадим Мороховський має звання Заслуженого економіста України. Він здобув освіту в Одеському державному інституті народного господарства, закінчивши у 1993 році спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності".

Свою кар'єру Мороховський розпочав у банківській сфері. З 1991 по 1995 рік він працював у "Норд Банку". Наступні 16 років, з 1995 до 2011, його професійна діяльність була пов'язана з банком "Південний", де протягом 12 років він обіймав посаду Голови правління.

У жовтні 2020 року Вадим Мороховський був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Слуга народу". Наразі він очолює фракцію цієї політичної сили у міській раді.

Раніше "Телеграф" писав, що до в.о. мера Чернігова увірвались з автоматами. Він прокоментував обшуки у своєму кабінеті, назвавши їх "політичним тиском".