Нардепа Дмитрука "затримали" у Лондоні: що кажуть правоохоронці про заяву ЗМІ

Нардеп уже заявив про політичне переслідування

Народного депутата Артема Дмитрука не затримували у Лондоні. Раніше він втік з України та зміг потрапити до Великої Британії через Молдову та Італію.

Про це повідомили джерела "Телеграфу" у правоохоронних органах. За їхніми словами, повідомлення, які були поширені в деяких ЗМІ, є "вкидом проросійських сил".

"Інформація не відповідає дійсності", — сказали джерела.

Сам нардеп своєю чергою зазначив, що його все ж таки затримали і суд проти нього відбувся.

Напередодні британське видання Independent повідомило, що Дмитрук нібито має з’явитися до суду, щоб оскаржити запит на екстрадицію.

"Зараз проти мене та моєї родини, проти мене самого йде політичне переслідування за мої політичні погляди та підтримку УПЦ (МП, — ред.)", — розповів парламентарій.

Також повідомляється, що у вівторок Дмитрук має намір виступити у Вестмінстерському магістратському суді, де заявить про те, що він є "жертвою репресій" через підтримку церкви.

Варто зазначити, що сам Дмитрук увечері 24 вересня оприлюднив фото із сином в автомобілі.

"Був тяжкий день", — коротко підписав фото він.

Як відомо, 25 серпня в Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри Дмитруку у справах про побиття військовослужбовця у Києві та побиття поліцейського в Одесі. Сам він після цього заявив, що "влада продовжує полювання на незгодних з режимом".