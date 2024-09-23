Депутат переправляв ухилянтів за кордон: його затримали на Закарпатті (фото)

Офіційно про це наразі не повідомлялося

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України затримала депутата Рахівської міськради. Він нібито причетний до організації нелегального переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, йдеться про депутата Владислава Пруцкова.

Варто зазначити, що СБУ поки не повідомляла про це затримання. Тому інформація Глаголи потребує офіційного підтвердження.

За даними журналіста, за 4,5 тисячі доларів депутат нібито допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації, пропонуючи їм нелегальний перетин кордону до однієї з країн ЄС. Глагола зазначає, що для здійснення цієї схеми він залучив місцевих жителів, які добре знали прикордонні території та виконували роль провідників.

"Співробітники СБУ затримали депутата під час отримання коштів за черговий "трансфер". Триває розслідування для встановлення всіх причетних", – написав він.

За даними місцевих ЗМІ, Владислав Пруцков був обраний до Рахівської міськради від партії "Слуга народу". На офіційному сайті міськради вказано, людина з таким ім'ям дійсно є депутатом.

Нагадаємо, СБУ та ДБР провели спільну операцію та затримали у Львові керівника одного з міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України. Чиновник обклав "даниною" бізнесменів, які вели господарську діяльність в одній з виправних установ західного регіону.