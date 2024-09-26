Тривогу оголосили після пуску ракет: чому так сталось і до чого тут МіГ-31К

Гіперзвукові "Кинджали" майже неможливо збити

Під час атаки на Україну 26 вересня повітряну тривогу оголосили, коли гіперзвукові ракети "Кинджал" вже були випущені винищувачами МіГ-31К. Вибухи прогриміли на Хмельниччині.

Як зазначає "Оперативний Інформ", раніше в Україні тривогу оголошували щоразу, коли в РФ злітали Міг-31 К. Проте наразі від цієї практики відійшли, адже здебільшого вони не випускали ракети.

"Сьогодні тривогу оголосили, коли "Кинджали" вже були випущені бортами МіГ-31К, які вже певний час перебували у повітрі", — йдеться у повідомлені.

За словами пабліка, останнім часом МіГ-31К використовувався з пусками "Кинджалів" під час масштабних комбінованих атак, тому 26 вересня тривогу одразу після зльоту винищувачів не оголосили.

Нагадаємо, що зранку вибухи пролунали у Старокостянтинові, куди було скеровано щонайменше чотири "Кинджали". При цьому МіГ-31К здатний нести лише 1 ракету і вражати нею цілі на відстані до 2000 кілометрів. Це означає, що для раптової атаки росіяни залучили одразу кілька бортів одночасно.

Зауважимо, що ракети "Кинджал" рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів. Вони також легко маневрують у повітрі і їх майже не можливо збити системам протиповітряної оборони (ППО).

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час атаки 26 вересня кияни чули вибухи, які не пов'язані з роботою ППО чи прильотами. У КМДА вже поясни їх походження.