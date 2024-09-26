Чи лунали вибухи у Києві? У КМВА заспокоїли українців і розповіли, що сталось

"Телеграф" розповів деталі

У четвер, 26 вересня, у Києві після нічної дронової атаки, міг прогриміти вибух. Перед цим Повітряні Сили попереджали про зліт винищувача МІГ-31, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Про звуки вибухів повідомили у столичних телеграм-каналах. Там зазначили, що перед тим, як була оголошена повітряна тривога і міг пролунав вибух.

Проте у КМВА заперечують цю інформацію. Сергій Попко пише, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали.

"По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", — йдеться у повідомленні.

Моніторинговий канал "Женьок Вещає" повідомив, що по Києву ніхто не бив ракетою, це міг бути вхід ракети у простір.

Станом на 10:12 в Києві та області триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють, що в небі спостерігається близько трьох винищувачів Міг-31К.

Варто зазначити, що здебільшого літаки цього типу піднімаються у повітря для вчинення психологічного тиску на українців, оскільки через складність перехоплення цілі тривога превентивно оголошується по всій території України.

Що відомо про ракету "Кинджал", якою РФ б'є по Україні

"Кинджал" є модифікацією балістичної ракети системи Іскандер. Вони з'явилися на озброєнні армії РФ у 2017 році. Саме ці ракети росіяни вже випускали по Україні та мирним жителям кілька разів.

Ракети "Кинджал" є більш небезпечними для інших, тому що здатні летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.

Вони значно швидші, ніж Калібри та Іскандери. Дальність польоту ракети сягає 2000 км, а в разі запуску з літака — 3000.

Така зброя здатна вражати рухомі й нерухомі об'єкти. Бойова частина Кинджала рівна 500 кг тротилу. Системам ППО складно збити Кинджал, бо ракета після запуску підіймається вгору на 20 км, а потім падає на ціль.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про наслідки нічної атаки на Київ.