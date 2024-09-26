Тревогу объявили после пуска ракет: почему так произошло и при чем здесь МиГ-31К

Гиперзвуковые "Кинжалы" почти невозможно сбить

В ходе атаки на Украину 26 сентября воздушную тревогу объявили, когда гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уже были выпущены истребителями МиГ-31К. Взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Как отмечает "Оперативный Информ", ранее в Украине тревогу объявляли каждый раз, когда в РФ взлетали Миг-31 К. Однако от этой практики отошли, ведь в большинстве своем они не выпускали ракеты.

"Сегодня тревогу объявили, когда "Кинжалы" уже были выпущены бортами МиГ-31К, которые уже некоторое время находились в воздухе", — говорится в сообщении.

По словам паблика, в последнее время МиГ-31К использовался с пусками "Кинжалов" во время масштабных комбинированных атак, поэтому 26 сентября тревогу сразу после взлета истребителей не объявили.

Напомним, что утром взрывы прогремели в Староконстантинове, куда были направлены по меньшей мере четыре "Кинжала". При этом МиГ-31К способен нести только 1 ракету и поражать ею цели на расстоянии до 2000 км. Это значит, что для внезапной атаки россияне привлекли сразу несколько бортов одновременно.

Заметим, что ракеты "Кинжал" двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Они также легко маневрируют в воздухе и их почти невозможно сбить системам противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время атаки 26 сентября киевляне слышали взрывы, не связанные с работой ПВО или прилетами. В КГВА уже объясни их происхождение.