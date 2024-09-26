В Івано-Франківську лунали вибухи: що відомо про удар "шахедами" (оновлено)

Метою росіян була енергетична інфраструктура

У ніч проти 26 вересня російські військові атакували Івано-Франківську область дронами-камікадзе. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він відзначив чудову роботу ППО і сказав, що головною ціллю росіян була енергетична інфраструктура.

"Вночі працювала протиповітряна оборона. Дякую нашим захисникам. Найголовніше, що немає постраждалих. ППО відпрацювала дуже добре", — наголосив Марцінків.

Зазначимо, що цієї ночі моніторингові канали повідомляли, що приблизно о 3:30 у бік Івано-Франківська було зафіксовано дві повітряні цілі. При цьому повітряна тривога тривала з 03:14 до 04:12.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук сказала, що під час нічного обстрілу Прикарпаття атакували дрони. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

"Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежа, яка виникла на місці падіння, ліквідована. На щастя, обійшлося без постраждалих", — написала вона.

Також Оніщук закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переміщатися в укриття.

У місцевих пабліках також зазначають, що центр міста залишився без світла внаслідок ворожого обстрілу.

"Внаслідок нічної атаки російських безпілотників, в Івано-Франківській громаді зафіксовано пошкодження електромереж. Тому знеструмлено центральну частину Івано-Франківська: вулиці Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та частину прилеглих", — пояснили в Обленерго.

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У ДСНС України опублікували фотографії наслідків дронів атаки по Івано-Франківську цієї ночі.

"Сьогодні ворог ще раз атакував об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Виникла пожежа, рятувальники оперативно її ліквідували", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 26 вересня росіяни атакували Запоріжжя. В результаті семеро людей поранено, серед них — дитина.