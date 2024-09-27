"Пів/року": пишемо разом чи окремо? Що кажуть нові правила українського правопису

Нова редакція українського правопису внесла зміни у написання слів з частиною "пів"

У сучасній українській мові правопис слів з частиною "пів" часто викликає питання. Особливо це стосується виразу "пів року".

"Телеграф" розбирався, як же правильно його писати: разом чи окремо. Адже згідно з новою редакцією українського правопису, затвердженою у 2019 році, слова з частиною "пів" тепер пишуться переважно окремо.

Загальне правило

Основне правило таке: якщо "пів" вживається з іменником у родовому відмінку, його слід писати окремо. Наприклад:

пів години (а не "півгодини"),

пів Києва (а не "пів-Києва"),

пів яблука (а не "пів'яблука").

Винятки

Однак є випадки, коли "пів" пишеться разом з наступним словом. Це відбувається, коли утворюється єдине поняття і слово після "пів" стоїть у називному відмінку:

південь,

півкуля,

півострів.

Як перевірити

Існує простий спосіб перевірки: якщо "пів" можна замінити словом "половина", то його слід писати окремо. Якщо ж така заміна неможлива або змінює значення слова, "пів" пишеться разом.

Наприклад:

пів року (можна сказати "половина року") — пишемо окремо,

(можна сказати "половина року") — пишемо окремо, південь (не можна сказати "половина день") — пишемо разом.

Отже, вираз "пів року" згідно з новими правилами українського правопису слід писати окремо. Пам'ятайте це правило, і ваші тексти завжди будуть грамотними.

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