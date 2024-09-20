Хвіртка, калитка чи кватирка: як правильно сказати українською "форточка"

Тільки один варіант із трьох вірний

У повсякденному житті ми часто чуємо слова, які здаються нам звичними та зрозумілими. Одним з таких слів є "форточка", яке багато хто регулярно використовує в побуті.

"Форточка" — це типовий приклад суржику, змішування української та російської мов. То як правильно сказати українською: "хвіртка", "кватирка" чи "калитка"? На це питання відповів відомий літературознавець Олександр Авраменко.

За словами Олександра Авраменка, правильним українським відповідником слова "форточка" є "кватирка". Це підтверджує і Академічний тлумачний словник української мови. Згідно зі словником, "кватирка" — це шибка у вікні, вставлена в раму, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення.

Поширені помилки у вживанні

Іноді замість слова "форточка" люди вживають "хвіртка" або "калитка". Але це теж неправильно. Кожне з цих слів має своє унікальне значення в українській мові і не може замінювати інше.

"Хвіртка" — це маленькі вхідні двері у великих воротах або в огорожі. А "калитка" — це старовинна назва гаманця або торбинки для грошей. У сучасній мові це слово майже не вживається, але його можна зустріти в літературі.

Походження слів

Слово "форточка" прийшло в українську мову з російської. Воно походить від німецького "Pförtchen", що означає "ворота" або "двері". У російській мові це слово трансформувалось у зменшувальну форму "форточка", яка позначає маленьке віконце у великому вікні.

Натомість українське слово "кватирка" має інше походження. Воно запозичене з польської мови, де "kwatera" означає "квадрат" або "чверть". Це слово, своєю чергою, походить від латинського "quadra", що також означає "квадрат". А от в українській мові "кватирка" набула специфічного значення маленького віконця у великому вікні.

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