Без світла та води, а в туалет — з гирею на нозі: на окупованій Донеччині знайшли катівню для солдатів РФ

Росіяни створили вже кілька подібних закладів

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області виявили чергову катівню для російських військових. Вона знаходиться на території колишнього заводу шахтної автоматики.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA. Він наводить слова тих, хто втік з катівні та їхніх родичів.

"Розумієте, у нас у "ДНР" немає вже жодної здорової людини — у нас зараз лише два варіанти: або служити, або сидіти. Але я не бачив, щоб хтось довго сидів, все одно воювати відправляють", — розповів військовослужбовець російської в/ч 41680 ("1-а Слов’янська бригада") Іван (ім’я змінено).

Зазначається, що він разом із товаришами по службі втік з війни, бо "втомився від ставлення командування". За це його та інших чоловіків насильно закрили на кілька місяців на території заводу шахтної автоматики у Макіївці.

"Щоб вийти в туалет на цьому заводі, щоразу прив’язували до ноги величезну гирю, щоб не втекли. Годують там тільки тушонкою, ніякого хліба, ні каші, від цієї тушонки вже нудити там починало", — розповів Іван.

Макіївка

Знайомий по службі Івана Олег (ім’я змінено) розповів ASTRA, що пішов служити добровольцем ще у лютому 2022 року. Зазначається, що жителя Донецької області, який до 2022 року працював продавцем, вантажником і шахтарем, на війну оформили абсолютно без документів — ні українського, ні російського паспорта, ні військового квитка у Олега не було. Якогось моменту, згадує чоловік, йому перестали платити зарплату, тому він вирішив втекти. Коли військового затримали, разом з Іваном він потрапив на завод.

"Втікати із заводу ми вирішили о 3 годині ночі, відкрили замок, викрутили його підручними засобами і якийсь час по цьому заводу бігали, потім потрапили на другий поверх. Там антенний провід був, по ньому швидко спустилися, — через паркан і все, втекли. Нам допомогло ще те, що військовослужбовці, які нас охороняють — вони ночами бухають постійно", — розповів Олег.

Будівля, в якій, ймовірно, розміщена катівня

Мати ще одного чоловіка, що втік із заводу, Наталія (ім’я змінено) розповіла, що її сина на війну нібито завербували з колонії, де він сидів за крадіжку, пообіцявши "зробити російський паспорт". Проте паспорта у колишнього в’язня досі не має.

Жінка стверджує, що сина на території заводу били і катували. За її словами, на цьому заводі немає ні світла, ні води

Повідомляється, що зараз усі троє тих, хто втік з катівні, ховаються, щоб не потрапити на очі російським військовим або поліції. ASTRA стверджує, що ця катівня вже 18-е місце для утримання російських військових на окупованих територіях.

Нагадаємо, у звільненому від російських загарбників Херсоні було виявлено катівню. У ній була кімната для утримання неповнолітніх.