Навіть волонтерам потрібен дозвіл: на Донеччині обмежили пересування осіб і транспорту

Філашкін розповів, кого торкнеться заборона

У пʼятницю, 20 вересня, стало відомо, що у Донецькій області запровадили тимчасове обмеження руху для волонтерів на територіях з активними бойовими діями. Аби працювати в цих зонах неурядовим організаціям необхідно отримати письмовий дозвіл від військової адміністрації.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін на своїй сторінці в Телеграм.

"Рішенням Ради оборони Донецької області ввели тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб, зокрема представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії", — заявив Філашкін.

За його словами, відтепер для пересування та роботи в цих громадах неурядовим організаціям відтепер необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту.

"У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати у громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громад", — пояснив голова Донецької ОВА.

Варто додати, що битва за Покровськ стане кульмінацією російського наступу у 2024 році. У росіян залишається ще багато сил на цьому напрямі, проте ЗСУ вдалося їх практично зупинити.

Зараз бойові дії йдуть приблизно за десять кілометрів від міста, а вирішальна битва стає дедалі ближчою.

Росіяни вже змогли захопити Новогродівку, де раніше мешкало близько 18 тисяч людей, а також наступають з південного сходу. Однак їхнє просування дається їм високою ціною, оскільки на полі бою видно безліч тіл знищених ворожої армії.