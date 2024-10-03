Без света и воды, а в туалет — с гирей на ноге: на оккупированной Донетчине нашли пыточную для солдат РФ

Россияне создали уже несколько подобных заведений

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области обнаружили очередную пыточную для российских военных. Она находится на территории бывшего завода шахтной автоматики.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA. Он приводит слова сбежавших из пыточной и их родственников.

"Понимаете, у нас в "ДНР" нет уже ни одного здорового человека — у нас сейчас только два варианта: либо служить, либо сидеть. Но я не видел, чтобы кто-то долго сидел, все равно воевать отправляют", — рассказал военнослужащий российской в/ч 41680 ("1-ая Славянская бригада") Иван (имя изменено).

Отмечается, что он вместе с сослуживцами сбежал с войны, потому что "устал от отношения командования". За это его и других мужчин насильно закрыли на несколько месяцев на территории завода шахтной автоматики в Макеевке.

"Чтобы выйти в туалет на этом заводе, каждый раз привязывали к ноге огромную гирю, чтобы не сбежали. Кормят там только тушенкой, никакого хлеба, ни каши, от этой тушенки уже тошнить там начинало", — рассказал Иван.

Макеевка

Сослуживец Ивана Олег (имя изменено) рассказал ASTRA, что пошел служить добровольцем еще в феврале 2022 года. Отмечается, что жителя Донецкой области, который до 2022 года работал продавцом, грузчиком и шахтером, на войну оформили абсолютно без документов — ни украинского, ни российского паспорта, ни военного билета у Олега не было. В какой-то момент, вспоминает мужчина, ему перестали платить зарплату, поэтому он решил сбежать. Когда военного задержали, вместе с Иваном он попал на завод.

"Бежать с завода мы решили в 3 часа ночи, вскрыли замок, выкрутили его подручными средствами и какое-то время по этому заводу бегали, потом попали на второй этаж. Там антенный провод был, по нему быстро спустились, — через забор и всё, убежали. Нам помогло еще то, что военнослужащие, которые нас охраняют — они по ночам бухают постоянно", — рассказал Олег.

Здание, в котором, вероятно, размещена пыточная

Мать еще одного сбежавшего с завода Наталья (имя изменено) рассказала, что ее сына на войну якобы завербовали из колонии, где он сидел за кражу, пообещав "сделать российский паспорт". Однако паспорта у бывшего заключенного до сих пор нет.

Женщина утверждает, что сына на территории завода избивали и подвергали пыткам. По ее словам, на этом заводе нет ни света, ни воды

Сообщается, что сейчас все трое сбежавших с пыточной скрываются, чтобы не попасться на глаза российским военным или полиции. ASTRA утверждает, что эта пыточная — уже 18-ое место для удержания российских военных на оккупированных территориях.

Напомним, в освобожденном от российских захватчиков Херсоне была обнаружена пыточная. В ней имелась комната для содержания несовершеннолетних.