Яке місто стане наступною ціллю після Вугледару? У DeepState озвучили прогноз (мапа)

Експерт озвучив загрозу для Курахового Донецької області

Сили оборони України відвели підрозділи з Вугледару Донецької області. Дане рішення було обумовлено необхідністю зберегти життя військовослужбовців, а також зайняти вигідніші позиції. Водночас, російські війська, ймовірно, рухатимуться далі, а в Кремлі мріють відкрити "ворота" на Дніпропетровську область.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив волонтер та аналітик проекту DeepState Роман Погорілий. Він зазначив, що росіяни знищили у місті життя, залишивши лише руїни та назву на карті.

За словами Погорілого, на момент оновлення мапи DeepState Вугледар вже був окупований. Росіяни йшли від будівель до будівель і поспішно розвішували свої триколори та радянські прапори.

Роман Погорілий зазначив: "Місто впало, його немає. Росіяни в кожному районі вивішують кадри з прапором. Вони вже нікуди не тікають і не роблять це з дронів. Вони спокійно йдуть до будівель".

Ситуація на фронті залишається складною — російські війська безперервно атакують позиції ЗСУ, використовуючи перевагу у живій силі та техніці. Водночас, проросійські Telegram-пабліки загрожують обстрілами Покровська і мріють вийти до Дніпра.

За словами Погорілого, у нинішній ситуації важливо те, як Україна побудує свою оборону, які ресурси має, щоб протистояти подальшому просуванню росіян, а також те, які ресурси задіє Кремль і куди він далі націлився — на Новоселівку чи Курахове.

Обстановка на фронті після захоплення Вугледару/DeepState

"Ці всі села логістичні шляхи, все було зав’язано під Вугледаром – по суті тепер відкрита місцевість. Наступний напрямок – це велике місто, це Курахове", – заявив аналітик.

Раніше Телеграф також розповідав, що дасть росіянам окупація Вугледара. Аналітики ISW оцінили.