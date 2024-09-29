В окупованому Донецьку замість обідів в їдальні дітям видають продуктові набори, але є нюанс (відео)

Українці відповіли жінці

У школах тимчасово окупованого Донецьку росіяни перестали годувати дітей у їдальнях. Замість цього дітям почали видавати продуктові набори.

Про це стало відомо з відео жінки, яка показала продуктовий набір. Але коментатори помітили цікаву деталь.

Так, мама дитини, яка відвідує школу в Донецьку "похизувалась", чим буде вимушена годувати першокласника. На опублікованих кадрах помітно, що до списку увійшли: яблучний сік, молоко, гречка, рис, вівсяне хлоп'я, макарони, горох, какао, цукор, вафлі, консервована кукурудза, згущене молоко, сардина, соняшникова олія, печиво.

Цей пакунок видають дітям на 22-24 дні. Причини, чому дітей перестали годувати у їдальнях жінка не назвала.

Проте крупи, які були у цьому наборі схожі на українського виробника "Хуторок", що помітили й інші користувачі Тік-Току. Жінку у коментарях запитали, звідки в окупованому Донецьку росіянами, взялась така продукція.

Жінка записала відповідь і зазначила, що нібито вся продукція виготовлена в так званій ДНР. Але коментатори пишуть, що штрих-код український. Інші написали, що росіяни вкрали ідею не тільки пачки та назву товару, але й друкують відповідні коди.

Люди в коментарях, зокрема з Росії почали задавати питання, чому їм не видають такі продуктові набори. Вони почали питати, за що солдати з Якутії воюють в Україні.

Люди відповіли на цей коментар запитанням. Звучало воно так: "Навіщо ви взагалі воюєте, хто вам заважає жити спокійно".

Хтось також і пожартував. Коментатор написав, що в Якутії видають тільки два кілограми пельменів за вбитого на війні в Україні росіянина.

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