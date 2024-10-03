Деяким областям дістануться "сюрпризи": якої погоди чекати українцям на перших вихідних жовтня

Найхолодніше буде на заході України

Перші вихідні жовтня цього року обіцяють бути теплими. Однак деяким регіонам погода принесе свої "сюрпризи",

Про це свідчить прогноз "Укргідрометцентру". Згідно з ним, на більшій частині території України в суботу 5 жовтня буде дуже тепло — вдень стовпчики термометрів на півдні, сході та у центрі країни не опускатимуться нижче 22 — 23 градусів вище нуля. У середньому на цих територіях повітря прогріється до 25-27 градусів.

На півночі та заході України буде трохи прохолодніше. У середньому 15-18 градусів тепла вдень.

Середня температура повітря вночі в Україні 5 жовтня коливатиметься в районі 11-13 градусів тепла.

Опади : українцям на заході та півночі України погода піднесе "сюрпризи" у вигляді невеликих дощів. Центральну та південну частини країни заллє вже вночі і сильніше.

У неділю, 6 жовтня, істотних змін погоди також чекати не варто. Дощі можливі там, де й у суботу, а середня температура повітря по країні знизиться на 1-2 градуси порівняно з попередньою добою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода у Києві в останній робочий день тижня.