Некоторым областям достанутся "сюрпризы": какой погоды ждать украинцам на первых выходных октября

Холоднее всего будет на западе Украины

Первые выходные октября в этом году обещают быть теплыми. Однако некоторым регионам погода преподнесет свои "сюрпризы",

Об этом свидетельствует прогноз "Укргидрометцентра". Согласно ему, на большей части территории Украины в субботу 5 октября будет весьма тепло — днем столбики термометров на юге, востоке и в центре страны не будут опускаться ниже 22 — 23 градусов выше нуля. В среднем же на этих территориях воздух прогреется до 25-27 градусов.

На севере и западе Украины будет немного прохладней. В среднем 15-18 градусов тепла днем.

Средняя температура воздуха ночью в Украине 5 октября будет колебаться в районе 11-13 градусов тепла.

Осадки: украинцам на западе и севере Украины погода преподнесет "сюрпризы" в виде небольших дождей. Центральную и южную части страны зальет уже ночью и посильнее.

В воскресенье 6 октября существенных изменений погоды также ждать не стоит. Дожди возможны там же, где и в субботу, а средня температура воздуха по стране снизится на 1-2 градуса по сравнению с предыдущими сутками.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Киеве в последний рабочий день недели.