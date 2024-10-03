Київ знову задихається: у деяких районах високий рівень забруднення повітря (карта)

Найвищий показник досяг індексу 89

У четвер, 3 жовтня, у Києві зафіксоване тимчасове погіршення якості повітря. У всіх районах столиці спостерігається підвищена концентрація зважених часток пилу.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За даними стаціонарних пунктів моніторингу, рівень забрудненості повітря у кількох районах досяг високих показників.

Індекси забруднення по районах:

проспект Європейського Союзу, 64-Г — загальний індекс якості повітря – 85 (високий рівень забрудненості)

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 89 (високий рівень)

вул. Турівська, 28 – індекс якості 82 (високий рівень забрудненості)

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 85 (високий рівень забрудненості).

вул. Китаївська, 22 – індекс якості 76 (високий рівень забрудненості).

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 86 (високий рівень).

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 81 (високий рівень).

У КМВА зазначають, що загальний індекс якості повітря (CAQI) формується автоматично на основі кількох показників забруднення: чим нижчий індекс, тим чистіше повітря.

Карта якості повітря

За умови високого рівня забрудненості медики радять:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

Раніше "Телеграф" писав, днями Київ накрила пилова буря. Столичні пабліки публікували фото та відео, на яких можна побачити, як пилова хмара затягнула небо. Крізь неї майже не проглядається сонце.