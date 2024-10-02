Аномальна осінь із сюрпризами: чим здивує погода на початку жовтня в Україні

У частині областей опади випадатимуть частіше, а в деяких вони будуть у дефіциті

На початку жовтня погода у більшості областей України буде теплою. Вона буде теплішою за норму на 4 – 6 °С, а в західній частині на 1–3 °С нижче за норму.

Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі: "Літо затримується: в Україні збережеться аномальне тепло, але не скрізь".

За його словами, з південного сходу до нас надходитиме тепло з південних широт. Водночас західні області України виявляться під впливом прохолоднішого повітря зі Скандинавського півострова. Опади там випадатимуть частіше. А от у південно-східних регіонах буде дефіцит опадів.

Так, 2 і 3 жовтня погода буде такою ж, як і в перший день місяця. Пройдуть дощі місцями у західних регіонах, Одеській області та Криму. В інших регіонах без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +11…+17°С, удень +20…+26°С. У західній частині вночі близько +3...+9°С, удень +12...+18°С.

4, 5 та 6 жовтня на більшій частині території країни пройдуть дощі. І лише на південному сході продовжиться посушливий період із літньою температурою повітря.

З 7 по 10 жовтня серйозних змін у синоптичних умовах не прогнозується. Як і раніше, пануватиме аномально тепла погода. Проте середня температура вже почне знижуватися через сезонні зміни: скорочення світлового дня та зменшення висоти Сонця над горизонтом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку жовтня будуть заморозки, сніг у деяких областях, а в частині регіонів триватиме літо.