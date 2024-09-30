Українці задихаються на вулицях міст: названо точну причину погіршення якості повітря

На це вплинуло одразу кілька факторів

У понеділок, 30 вересня, в Україні спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Відразу у кількох регіонах країни зафіксовано підвищення концентрації пилу, а люди скаржаться на неприємний запах гару в повітрі, першіння у горлі та запаморочення.

Причиною того, що сталося, стала потужна пилова буря на захід від Каспійського моря. Про це повідомили у пресслужбі "Гідрометцентру".

За останніми супутниковими даними, пил, який потрапив в Україну сьогодні вранці поширюється територією Київщини, Житомирщини та півночі Вінницької області.

Окрім погіршення якості повітря, українці одночасно відчувають виразний запах диму. Це пов’язано з тим, що дим і пил стрімко розповсюджуються через сильний, поривчастий вітер. Ситуація із погіршенням якості повітря спостерігатиметься ще кілька днів.

"Чому комбінуються ці дві ситуації? Біля землі ми маємо північний потік, тому задимлення поширюється на нашу території з північого-сходу, де є джерела диму. В той час як на висоті переважає потік з південного сходу, якраз з місця поширення пилу. Тому обидва чинника забруднення стрімко поширюються на Київщину, де й будуть осідати та залишаться ще на кілька днів", — йдеться у повідомленні.

У той самий час фіксується потужна пилова буря на захід від Каспійського моря через збільшення швидкості поривів вітру. Буря вже наближається до Луганщини і також сприятиме поширенню значної кількості пилу, який осідатиме в Україні.

У східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується найбільша концентрація пилових частинок.

Рекомендації на час підвищення забруднення повітря:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, його слід включити на максимум.

Довідка: Пилова буря — атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (часток грунту, піщин) вітром із земної поверхні в шарі заввишки кілька метрів із значним погіршенням горизонтальної видимості. При цьому спостерігається підйом пилу (піску) у повітря та одночасно осідання пилу на великій території. Залежно від кольору грунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сірого, жовтого або червоного відтінку.

Варто також зазначити, що за кілька днів раніше пилова буря огорнула деякі області Росії. Наступного дня хмара піску та пилу дісталася Луганська. Про це пише "Реальна газета".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві помітили незвичайну хмару. Місцеві почали припускати, що це могло бути і опублікували відповідні фото. Очевидці кажуть, що це була лише хмара. І це не рідкість, особливо коли синоптики прогнозують короткочасний дощ.