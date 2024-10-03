Погода в Києві 4 жовтня: прихопіть з собою верхній одяг

У повітрі вже відчуваються аромати осені

В останній робочий день тижня, у п'ятницю, 4 жовтня, в Києві весь день протримається хмарна погода. Проте, як запевняють синоптики, опадів не очікується.

Детальний прогноз погоди опублікований на сайті Sinoptik.ua. Температура повітря вдень прогріється максимум до +20 градусів тепла.

Ранкові години будуть вельми прохолодними, до +13°… +14° градусів тепла, тож радимо не забути прихопити верхній одяг. Вдень стовпчики термометрів зростуть до +18°… +20°, ввечері температура повітря, здебільшого, залишиться незмінною.

Вітер переважно південний, до 3 м/с.

4 жовтня схід сонця у Києві відбудеться о 07:03, а захід о 18:28. Атмосферний тиск — 746 мм.

За останні 130 років спостережень у Києві у цей день, 4 жовтня, максимальна температура складала 25.3° градусів у 1918 році, а мінімально опускалась до -2.6°, у 1910 році.

Щодо народний прикмет, то раніше вважалося, якою була погода 4 жовтня – такою вона й залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто весь жовтень. Водночас, ясна погода у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, у яких областях зміниться погода у ці вихідні (5 та 6 жовтня). В багатьох областях країни температура стане вищою на кілька градусів.