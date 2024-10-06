Їх уже шість: українські полярники показали милі фото арктичних тварин

Стан тюленят полярники моніторять за допомогою дронів

Неподалік станції "Академік Вернадський" є вже шість тюленят Уеддела. З них — чотири хлопчики та дві дівчинки, у тому числі і знаменитий малюк SeaBaby.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного арктичного наукового центру у Facebook. За словами біолога 29 УАЕ Свитозара Давиденка, всі вони добре почуваються і активно зростають.

"Стан тварин наші полярники моніторять під час піших виходів або за допомогою дрону. SeaBaby (один із тюленчат, — Ред.) з мамою вибрали нове місце відпочинку: на льоду в протоці між островом Вінтер, на якому народився тюлень, та островом Галіндез, де розташований "Академік Вернадський". Тепер їх можна бачити прямо із вікна станції", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що неподалік є тріщина та доступ до відкритої води. Тому самка вже залишає малюка та ходить харчуватися в океан. Тюленя SeaBaby вже стає самостійним і незабаром буде вчитися плавати.

Довідка: SeaBaby — це перший тюлень, який народився неподалік "Вернадського" цього року. Українські полярники захотіли дати йому ім’я та навіть пропонували користувачам мережі його обрати. Українці запропонували такі імена: Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Арбузік, Пінгвін та ще багато інших. Антарктичного дитинча в результаті назвали SeaBaby, що в перекладі означає "морський малюк". До речі, у нього є по батькові Світозарович.

Українські полярники опублікували добірку фотографій із SeaBaby та іншими тюленятками. Авторами цих знімків є Ганна Соїна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські полярники на станції "Академік Вернадський" показали рідкісне атмосферне явище.