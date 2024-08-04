Один із головних хижаків Антарктики переслідував українських полярників: був дуже близько (відео)

Цього хижака можна часто побачити в районі Вернадського, особливо з кінця антарктичного літа

Українські полярники під час недавнього виходу в океан зіткнулися із морським леопардом. Він буквально переслідував їхній човен. Важливо наголосити, що це один із головних хижаків Антарктики, який має досить гострі зуби, щоб прогризти човен.

Про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру. Зазначається, що довжина морського леопарду становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг.

"Звичайно, така увага тварини цікава, але не надто приємна. Морський леопард має гострі зуби, дуже швидко пересувається у воді (до 40 км/год) і вважається одним із головних хижаків Антарктики. Він харчується не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. Так що цілком може наздогнати та прогризти човен", — йдеться у повідомленні.

Коли полярники зрозуміли, що морський леопард переслідує їх, вони відразу звернули роботу в океані й повернулися до станції. Вони зазначили, що леопард сприйняв появу транспорту як вторгнення на свою територію та вирішив прогнати "чужинця". Тому продовжував переслідувати човен, доки він не причалив до острова.

"Морських леопардів можна нерідко побачити в районі "Вернадського", особливо з кінця антарктичного літа. В цей час вони починають полювати близько до берегів, де живуть колонії пінгвінів, очікуючи у воді недосвідчених малят. Після вдалого полювання, як і інші представники родини Тюленевих, люблять відпочивати на крижинах", — розповіли в центрі.

Також там пояснили, що через потепління акваторія навколо острова останніми роками майже не замерзає, то пінгвіни не мають потреби мігрувати далеко на північ. Тепер вони можуть триматись у районі станції весь рік. Відповідно на зиму можуть залишатися і леопарди, що харчуються пінгвінами.

Довідка: вид справжніх тюленів, що мешкають у субантарктичних регіонах. Свою назву отримав завдяки плямистій шкурі, а також через хижу поведінку. У віці від трьох до чотирьох років морські леопарди набувають статевої зрілості, а їхня середня тривалість життя становить близько 26 років.

До речі, іноді морські леопарди нападають і на людей. Так, наприклад, 22 липня 2003 року жертвою такого нападу під час занурення у воду стала британська вчена Кірсті Браун. Протягом шести хвилин морський леопард утримував її зубами на глибині 70 м, доки вона не задихнулася. Це поки що єдиний смертельний випадок нападу на людину,

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