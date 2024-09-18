Біля Вернадського народилось перше тюленятко цього року: йому обирають ім'я (фото)

За мамою та малюком наглядають полярники

У Національному антарктичному науковому центрі повідомили чудову новину — біля станції "Академік Вернадський" народилось дитинча тюленя Ведделла. Цьогоріч це перше тюленятко. Стать — хлопчик.

Він народився на острові Вінтер, напроти острова Галіндез, де знаходиться станція. Вчені не просто милуються малечою, вони проводять дослідження. Через це і слідкували за мамою з дрона. Вчені зібрали зразки плаценти. Вони вивчатимуть їх на вміст стійких органічних забрудників та проведуть різноманітні дослідження.

Також вчені розповіли, що слідкують за розмноженням тюленів — на це впливає наявність льоду, бо саме на ньому часто народжують тюлені-мами. Малечу помітили вперше 17 вересня. Малюк має важити 25-30 кг. Вже скоро він набере вагу у 90 кг — три місяці тюленятко харчуватиметься молоком матері із жирністю 54%. В дорослому житті тюлені Ведделла важать 400 кг.

Новонароджене тюленя

Мама поруч

Ім'я для первістка вчені пропонують обрати гуртом. Варіанти можна писати на сторінці арктичного центру до 22 вересня. Полярники 29-ї експедиції оберуть найцікавіший варіант, його автор отримає шеврон експедиції у подарунок.

Автори фото: Олександр Мацібура та Тетяна Баглай

Раніше "Телеграф" розповідав, що біля станції можна побачити не тільки тюленів. Цьогоріч тут вже зустрічали морських слонів та вперше зафіксували кита-фінвала.