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Біля Вернадського народилось перше тюленятко цього року: йому обирають ім'я (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Дитинча поки не має імені Новина оновлена 18 вересня 2024, 13:38
Дитинча поки не має імені

За мамою та малюком наглядають полярники

У Національному антарктичному науковому центрі повідомили чудову новину — біля станції "Академік Вернадський" народилось дитинча тюленя Ведделла. Цьогоріч це перше тюленятко. Стать — хлопчик.

Він народився на острові Вінтер, напроти острова Галіндез, де знаходиться станція. Вчені не просто милуються малечою, вони проводять дослідження. Через це і слідкували за мамою з дрона. Вчені зібрали зразки плаценти. Вони вивчатимуть їх на вміст стійких органічних забрудників та проведуть різноманітні дослідження.

Також вчені розповіли, що слідкують за розмноженням тюленів — на це впливає наявність льоду, бо саме на ньому часто народжують тюлені-мами. Малечу помітили вперше 17 вересня. Малюк має важити 25-30 кг. Вже скоро він набере вагу у 90 кг — три місяці тюленятко харчуватиметься молоком матері із жирністю 54%. В дорослому житті тюлені Ведделла важать 400 кг.

Новонароджене тюленя Ведделла
Новонароджене тюленя
Новонароджене тюленя Ведделла
Мама поруч

Ім'я для первістка вчені пропонують обрати гуртом. Варіанти можна писати на сторінці арктичного центру до 22 вересня. Полярники 29-ї експедиції оберуть найцікавіший варіант, його автор отримає шеврон експедиції у подарунок.

Автори фото: Олександр Мацібура та Тетяна Баглай

Раніше "Телеграф" розповідав, що біля станції можна побачити не тільки тюленів. Цьогоріч тут вже зустрічали морських слонів та вперше зафіксували кита-фінвала.

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#Наука #Академік Вернадський