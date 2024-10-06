Их уже шесть: украинские полярники показали милые фото арктических животных

Состояние тюленят полярники мониторят с помощью дронов

Неподалеку станции "Академик Вернадский" есть уже шесть тюленят Уэддела. Из них — четыре мальчика и две девочки, в том числе и знаменитый малыш SeaBaby.

Об этом сообщается на официальной странице Национального арктического научного центра в Facebook. По словам биолога 29 УАЭ Свитозара Давиденко, все они хорошо чувствуют себя и активно растут.

"Состояние животных наши полярники мониторят во время пеших выходов или с помощью дрона. SeaBaby (один из тюленят, — Ред.) с мамой выбрали новое место отдыха: на льду в проливе между островом Винтер, на котором родился тюлень, и островом Галиндез, где расположен "Академик Вернадский". Теперь их можно видеть прямо из окна станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что неподалеку есть трещина и доступ к открытой воде. Поэтому самка уже оставляет малыша и ходит питаться в океан. Тюлененок SeaBaby уже становится самостоятельным и скоро будет учиться плавать.

Справка: SeaBaby — это первый тюлень, который родился неподалеку от "Вернадского" в этом году. Украинские полярники захотели дать ему имя и даже предлагали пользователям сети его выбрать. Украинцы предложили такие имена: Николай, Петрик, Гетман, Пейджер, Пончик, Шницель, Сирко, Фродо, Зимко, Торпи, Арбузик, Пингвин и еще много других. Антарктического детеныша в итоге назвали SeaBaby, что в переводе означает "морской малыш". К слову, у него есть отчество — Свитозарович.

Украинские полярники опубликовали подборку фотографий с SeaBaby и другими тюленятами. Авторами этих снимков являются Анна Соина, Александр Богомаз, Виталий Каминский, Валентина Гарбарчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские полярники на станции "Академик Вернадский" показали редкое атмосферное явление.