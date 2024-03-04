Українські полярники зустріли біля станції "Академік Вернадський" неочікуваних гостей (відео)

Хоча спочатку завданням вчених було просто порахувати пінгвінів

Досить рідку для цих країв знахідку вдалося виявити українським полярникам біля станції "Академік Вернадський". Зазначається, що першочерговим завданням одного з вчених було просто перерахувати пінгвінів, але все було значно цікавіше.

Що вдалося виявити вченим

За інформацією Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) в Facebook, біолог 28-ї УАЕ Тарас Перетятко йшов у важливій справі — рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів.

Українські вчені наголошують на тому, що морських слонів у цій місцевості можна побачити вкрай рідко. На відео, яке виклали в НАНЦ можна побачити морських слонів, які лежать в оточенні численних пінгвінів. Зазначають, що це дві молоді самиці.

Як пояснили в НАНЦ, морські слони здебільшого живуть на островах Субантарктики. На острів Галіндез, де розташована українська станція, вони іноді запливають для відпочинку.

Додамо, антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез. Раніше вона належала Великобританії й мала назву "Фарадей". 6 лютого 1996 року станцію передали Україні й перейменували. На станції проводять наукові дослідження щодо зміни клімату, озонової діри, реакції тварин і рослин на потепління.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який вигляд має літо в Антарктиці. Більшість часу там мінлива хмарність, а погода постійно змінюється.