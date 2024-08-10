Кадри заворожують: українські полярники показали рідкісне явище біля станції Вернадського (відео)

Кольорові "латки" на небі зачарували експедиторів

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" зафіксували рідкісне атмосферне явище — перламутрові хмари. Вони здебільшого утворюються взимку, адже виникають через "ігри" сонця на льоду.

Відео, на якому показане незвичне явище, опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру. На кадрах видно, що звичні для усіх білі хмари виблискують різними кольорами, ніби як перламутр.

За словами науковців, в Антарктиці перламутрові хмари спостерігають всього кілька разів за рік і переважно взимку.

Як утворюються перламутрові хмари?

Більшість хмар знаходяться у нижньому шарі атмосфери — "вологій" тропосфері. А от перламутрові формуються в наступному шарі – "сухій" стратосфері.

Коли ж сильний потік повітря разом із вологою натикається на високий гірський хребет, він огинає його верхівку та падає вниз. Тоді хвиля заносить вологу в нижню частину стратосфери – на висоту від 15 до 30 кілометрів. Своєю чергою під дією аномально низьких температур (близько -85°С) волога перетворюється на кристалики льоду. Коли цей процес підсвічується сонцем, яке на кілька градусів нижче горизонту, тобто сходить або сідає, утворюються перламутрові хмари.

Науковці станції "Академік Вернадський" наголошують, оскільки хмари складаються з кристаликів льоду, явище спостерігаються здебільшого в полярних регіонах та формуються в стратосфері. Саме тому офіційна та наукова назва – крижані полярні стратосферні хмари. А вже через різноколірність їх назвали перламутровими.

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