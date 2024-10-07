Країнам Європи приготуватися? Що буде з транзитом російського газу у 2025 році

Закликав країни Європи до повної відмови від російських нафти та газу

Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Нагадаємо, термін п'ятирічної угоди про транзит російського газу територією України спливає наприкінці поточного року.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Український прем’єр написав про це у своєму Telegram-каналі.

"Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", — наголосив прем’єр.

Водночас він зауважив, що Україна розуміє гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховує на поступову диверсифікацію поставок.

"Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії", — наголосив насамкінець прем’єр.

Транзит російського газу

Нагадаємо, наприкінці 2024 року завершується дія п'ятирічної угоди про транзит російського газу територією України. Тут варто зауважити, що наша країна отримує сотні мільйонів доларів за цей транзит, проте російський "Газпром" заробляє в десятки разів більше.

Лише за два роки великої війни цей контракт приніс у бюджет країни-агресора понад 10 млрд дол.

До великої війни "Газпром" щороку постачав у Євросоюз 150-155 млрд куб м блакитного палива. На той час це було близько 40% від усього газового імпорту блоку. Усього з Росії до ЄС через інші країни йдуть п'ять газогонів.

Наразі обидва "Північні потоки" наразі зупинені, також заблокований газогін "Ямал-Європа" потужністю 38 млрд куб м на рік. Поставки йдуть через "Турецький потік" і "Блакитний потік" до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи, а також через одну з двох точок входу в українську ГТС до країн ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Раді припустили, що буде з транзитом російського газу. Зазначили, що попри жахливі події сьогодення, Україні необхідно дивитися у майбутнє.