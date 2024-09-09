Продовжимо поповнювати бюджет РФ? У Раді припустили, що буде з транзитом російського газу

Україна має зважати на партнерів

Припинити транспортування російського газу в країни Європи на сьогодні просто неможливо. Попри жахливі події сьогодення, Україні необхідно дивитися у майбутнє.

Таку думку висловила голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб. Заяву зробила в етері каналу "Новини.Live".

"Просто припинити сьогодні транспортування газу, як на мене, неможливо. А тому нам, на превеликий жаль, доводиться дивитися на ситуацію, яка відбувається у світі. Бо ми не єдині", — мовила Гриб.

"Так, ми воюємо, ситуація просто жахлива, і я вважаю, що нам все ж таки необхідно працювати і далі з нашими партнерами. Нам необхідно дивитися, яка ситуація складається зараз в Європі, в тому числі. Тому що хто допомагає нам? Нам допомагають наші європейські колеги, нам допомагають наші канадські та американські колеги".

Як зауважила Гриб, на її суб’єктивну думку припинення транспортування російського газу було б справедливим рішенням стосовно України, проте необхідно дивитися у майбутнє і зважати на потреби союзників.

Транзит російського газу

Нагадаємо, наприкінці 2024 року завершується дія п'ятирічної угоди про транзит російського газу територією України. Тут варто зауважити, що наша країна отримує сотні мільйонів доларів за цей транзит, проте російський "Газпром" заробляє в десятки разів більше.

Лише за два роки великої війни цей контракт приніс у бюджет країни-агресора понад 10 млрд дол.

До великої війни "Газпром" щороку постачав у Євросоюз 150-155 млрд куб м блакитного палива. На той час це було близько 40% від усього газового імпорту блоку. Усього з Росії до ЄС через інші країни йдуть п'ять газогонів.

Наразі обидва "Північні потоки" наразі зупинені, також заблокований газогін "Ямал-Європа" потужністю 38 млрд куб м на рік. Поставки йдуть через "Турецький потік" і "Блакитний потік" до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи, а також через одну з двох точок входу в українську ГТС до країн ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Європі планують продовжити качати газ по україно-російському трубопроводу і вже продумують різні варіанти.