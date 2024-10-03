Україна дозволить Путіну качати газ у Європу і після війни? Енергетичний експерт назвав єдину умову

Україна не повинна зав’язуватися на транзит російського "блакитного" палива

У майбутньому газотранспортна система (ГТС) України не повинно бути пов'язана з транзитом російського природного газу в країни Європи, а має використовуватися насамперед для внутрішніх потреб держави. Єдиною умовою перекачування "блакитного" палива з РФ може бути отримання Москвою коштів для виплати повоєнних репарацій Києву.

Про це колишній генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (2019−2022) Сергій Макогон розповів в ефірі у екс-нардепа Борислава Берези.

Експерт з енергетичних питань нагадав, що Україна має власний видобуток і тому використовує свою ГТС для транспортування нашого газу.

— Ми видобуваємо 20 млрд кубометрів газу і повністю забезпечуємо потреби держави. Після війни ми зможемо почати видобуток газу на шельфі і майже подвоїти цей видобуток. Може, ми колись станемо експортерами газу в Європу, тому наша система не повинна працювати на транзит російської російського газу і нафти.

Сергій Макогон додав, що після війни ГТС зможе працювати не лише на транзит нашого газу, а й на перекачування біометану.

— У нас є дуже великі сховища газу, які європейці можуть використовувати. І коли я ще працював [гендиректором "Оператора ГТС України"], розробив т.зв. "митний склад" і ми тоді залучили від європейських трейдерів 11,8 млрд кубів газу в наше підземне сховище. На цьому заробили сотні мільйонів гривень, тому у нас є можливість пропонувати як використовувати нашу ГТС і без російського транзиту.

Що буде після війни, на думку колишнього чиновника, залежить від умов її закінчення.

— Якщо росіяни скажуть, що будуть виплачувати нам репарації за рахунок продажу газу і нафти в Європу, — а чому б ні? Нам потрібно відновлювати країну і для цього потрібні кошти.

Але якщо ми будемо розуміти, що Путін розбудовує свою військову машину, щоб повторити напад [на Україну], тоді ми маємо всіма доступними інструментами блокувати таку можливість Росії. Створити таке ембарго, як зараз на Іран накладене, щоб стримувати її військову машину, — попередив Сергій Макогон.

— Якщо ми зможемо отримувати від цього транзиту гроші, які в прозорий спосіб буде використано для відновлення України, то чому б ні — давайте далі транспортувати. Якщо це не загрожує нашій безпеці, — наголошує енергетичний експерт.

Якщо буде інше закінчення війни, то я проти будь-яких відносин з Російською Федерацією взагалі. Ми маємо це [транзит газу] блокувати, як це робить весь світ. Якщо весь світ блокує експорт російської нафти і намагається зменшити доходи РФ, ми теж маємо це саме робити і не дозволяти росіянам заробляти на продажі енергоносіїв в Європу, — підсумував ексгендиректор "Оператора ГТС України".

Нагадаємо, наприкінці 2024 року спливає п'ятирічна угода про транзит російського газу територією України. Наша країна отримує сотні мільйонів доларів, проте російський "Газпром" заробляє в десятки разів більше. Лише за два роки великої війни цей контракт приніс у бюджет країни-агресора понад 10 млрд дол.