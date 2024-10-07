Странам Европы приготовиться? Что будет с транзитом российского газа в 2025 году

Призвал страны Европы к полному отказу от российских нефти и газа

Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией по истечении срока его действия. Напомним, срок пятилетнего соглашения о транзите российского газа по территории Украины истекает в конце текущего года.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Украинский премьер написал об этом в своем Telegram-канале.

"Стратегическая цель Украины — наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить Кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ", — подчеркнул премьер.

В то же время, он отметил, что Украина понимает острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитывает на постепенную диверсификацию поставок.

"В то же время Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии", — заключил премьер.

Транзит российского газа

Напомним, в конце 2024 года завершается действие пятилетнего соглашения о транзите российского газа через территорию Украины. Здесь следует заметить, что наша страна получает сотни миллионов долларов за этот транзит, однако российский "Газпром" зарабатывает в десятки раз больше.

Только за два года войны этот контракт принес в бюджет страны-агрессора более 10 млрд дол.

До войны "Газпром" ежегодно поставлял в Евросоюз 150-155 млрд куб м голубого топлива. В то время это было около 40% всего газового импорта блока. Всего из России в ЕС через другие страны идут пять газопроводов.

В настоящее время оба "Северных потока" остановлены, также заблокирован газопровод "Ямал-Европа" мощностью 38 млрд куб м в год. Поставки идут через "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турцию и страны Юго-Юго-Восточной Европы, а также через одну из двух точек входа в украинскую ГТС в страны ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде предположили, что будет с транзитом российского газа. Отметили, что, несмотря на ужасные события, Украине необходимо смотреть в будущее.