Україна обійшла санкції накладені на РФ? Що не так з дозволом транзиту нафти для Угорщини

У МЗС дали цікаву відповідь

Україна, ймовірно, дала дозвіл на транзит російської нафти до Угорщини, попри попередньо накладені санкції на РФ та повномасштабне вторгнення.

Про це повідомила нардепка із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко у соцмережі "Х".

"Це скандал. Ми просимо світ посилити санкції проти РФ. У цей час сама українська влада, схоже, дала дозвіл на транзит російського газу в Європу. Ціна питання — мільярди євро, якими РФ продовжить фінансування війни і вбивств українців", — написала вона.

На цю резонансну подію також відреагував нардеп Володимир Ар'єв, який отримав відповідь на свій запит від Міністерства закордонних справ.

"У відповіді, яку я обіцяв оприлюднити, міністерство спихує все на Єврокомісію і такі документи, як Енергетична Хартія та угода про Асоціацію з Євросоюзом. І єдине, що заважало транзиту російської нафти в Угорщину — це угода з Лукойлом. А якщо угода не з Лукойлом, то значить все гаразд. Така еквілібристика. Почитайте самі", — йдеться у повідомлені.

Нардеп наголосив, що, попри ці заяви МЗС, нафта залишається російською, тільки постачальник тепер угорський. Водночас міністерство не вказує, чи мала ця угода якісь політичні поступки від Будапешта. За його словами, під час напружених відносин Угорщини та України в умовах війни, прикриватись одними угодами — слабка позиція.

"Якщо йдеться лише про гроші, то оплата за транзит не перекриє тих збитків, які Україна несе від Росії і не ліквідує перешкод від угорської влади. Тоді питання — виходить, питання в грошах, але хтось переплутав державні інтереси з власною кишенею? І як тоді говорити на міжнародних зустрічах про посилення санкцій проти Москви, коли українська влада сама дає Москві заробляти, (ну і про себе не забуває в приватному порядку)?" — додає нардеп.

Зауважимо, у відповіді МЗС зазначено, що українською стороною публічно та в комунікації з Європейською комісією підтверджено, що чинне законодавство не виключає можливості іншим нафтовим трейдерам, до яких не застосовано національні санкції, продовжувати діяльність на території України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЄС купив у Росії рекордну кількість газу.