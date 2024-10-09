Тиск зростає: Україна може зайняти "гнучку" позицію після завершення війни — Bloomberg

Україну та Росію хочуть посадити за стіл переговорів

Українські офіційні особи можуть зайняти більш "гнучку" позицію у питаннях завершення війни. Це обговорюватиметься, в тому числі й на засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що президент Володимир Зеленський відкинув варіанти з територіальними поступками або втратою суверенітету, проте через послаблення підтримки Заходу та відсутність виразних варіантів завершення майже трирічної повномасштабної війни в Україні готові визнати "необхідність розв’язування".

Зазначається, що американські чиновники попросили Київ сформулювати "дорожню карту" того, що необхідно Україні наступного року, а Зеленський пообіцяв відповісти після завершення консультацій із союзниками.

"Ми пропонуємо нашим партнерам визначити, як вони бачать закінчення цієї війни, місце України у глобальній архітектурі безпеки та спільні кроки, які можуть підвести цю війну до завершення", — сказав він у своєму відеозверненні.

У матеріалі йдеться, що на Україну зростає тиск з боку союзників, які потребують більш конкретного плану завершення війни. Вибори в США, зростання видатків західних бюджетів підштовхують проукраїнські країни уважніше розглянути можливості дипломатичного врегулювання.

Зазначається, що Київ поки що не повністю розкрив свої плани, що дає йому стратегічну двозначність та простір для маневру.

Автори вважають, що центральним елементом будь-яких переговорів стане питання членства України у НАТО. Будь-який варіант, який не включає повноцінне членство, поставить Україну в невигідне становище, а наявність надійних двосторонніх гарантій безпеки, по суті, означатиме її приєднання до блоку.

Джерела видання кажуть, що Росія вважає членство України в НАТО неможливим, а тому не зовсім зрозуміло, яка формула зможе посадити сторони за стіл переговорів.

Як повідомлялося раніше, на другий Саміт миру планували запросити Росію. Зеленський зазначав, що під час зустрічі має бути розглянутий докладний план закінчення війни, який підготує Україна.

Провести його планували у листопаді 2024 року, проте тепер стало відомо, що він відбудеться пізніше.