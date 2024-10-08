Саміту миру у листопаді не буде. Радниця Єрмака розповіла деталі

З’явилися нові деталі щодо дати проведення зустрічі

Другий Глобальний саміт миру, який очікувався в листопаді 2024 року, не відбудеться. Однак до листопаду все має бути готове для підготовки його проведення.

Про це "Телеграфу" розповіла радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна, команда якої відповідає за підготовку та ключові документи конференцій. За її словами, зараз йдуть конференції щодо кожного пункту "Формули миру".

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", — сказала Зарівна.

Також вона наголосила, що 30-31 жовтня відбудеться остання тематична конференція у Канаді з гуманітарних питань – звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей. Вона завершує весь процес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на другий Саміт миру планували запросити Росію. Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі було б розглянуто докладний план закінчення війни, який підготує Україна.

Варто додати, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Глобальному саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав.

Другий Глобальний саміт миру Україна планувала провести до того, як у США відбудуться президентські вибори.