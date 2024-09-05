"Дуже складно": Зеленський розповів, чому на другий Саміт миру запросять Росію

Раніше у РФ відмовилися в участі в саміті

На наступний Саміт миру запросять представників Росії. Там буде розглянуто детальний план закінчення війни, який підготує Україна.

Про це в інтервʼю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, цей план буде підготовлено разом з партнерами, які підтримали комюніке першого саміту.

"Ми пропрацюємо кожен пункт цих криз, які приніс Путін. Ми пропрацюємо наш варіант закінчення війни", — підкреслив президент.

Зеленський впевнений, що чим більше країн доєднаються до цього процесу, тим більше країн глибоко розумітимуть детально цей план. Він наголосив, що цей план буде запропоновано до розгляду на другому Саміті миру.

"Ми це розуміємо, що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. І це нам зрозуміло. І всі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, давайте підготуємо план і покличемо їх", — заявив глава держави.

Нагадаємо, Україна планує скликати другий Глобальний саміт миру до того, як у США відбудуться президентські вибори. При цьому другий саміт планується проводити за участю представників Росії. Але пізніше стало відомо, що у Кремлі відмовилися від участі у глобальній конференції. Там заявили, що у чутках про запрошення представника Росії побачили нібито ультиматум.

Раніше "Телеграф" писав, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".