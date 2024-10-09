Давление растет: Украина может занять "гибкую" позицию по завершению войны — Bloomberg

Украину и Россию хотят усадить за стол переговоров

Украинские официальные лица могут занять более "гибкую" позицию в вопросах завершения войны. Это будет обсуждаться в, том числе, и на заседании в формате "Рамштайн", которое пройдет 12 октября.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что президент Владимир Зеленский отверг варианты с территориальными уступками или потерей суверенитета, однако из-за ослабевания поддержки Запада и отсутствия внятных вариантов завершения почти трехлетней полномасштабной войны, в Украине готовы признать "необходимость развязки".

Отмечается, что американские чиновники попросили Киев сформулировать "дорожную карту" того, что необходимо Украине на следующий год, а Зеленский пообещал ответить после завершения консультаций с союзниками.

"Мы предлагаем нашим партнерам определить, как они видят окончание этой войны, место Украины в глобальной архитектуре безопасности и совместные шаги, которые могут подвести эту войну к завершению", — сказал он в своем видеообращении.

В материале говорится, что на Украину растет давление со стороны союзников, которые требует более конкретного плана завершения войны. Выборы в США, рост расходов западных бюджетов подталкивают проукраинские страны более внимательно рассмотреть возможности дипломатического урегулирования.

Отмечается, что Киев пока не полностью раскрыл свои планы, что дает ему стратегическую двусмысленность и пространство для маневра.

Авторы считают, что центральным элементом любых переговоров станет вопрос членства Украины в НАТО. Любой вариант, который не включает полноценное членство поставит Украину в невыгодное положение, а наличие надежных двусторонних гарантий безопасности, по сути, будет означать ее присоединение к блоку.

Источники издания говорят, что Россия считает членство Украины в НАТО невозможным, а потому не совсем понятно, какая формула сможет усадить стороны за стол переговоров.

Как сообщалось ранее, на второй Саммит мира планировали пригласить Россию. Зеленский отмечал, что во время встречи должен быть рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина.

Провести его планировали в ноябре 2024 года, однако теперь стало известно, что он состоится позже.