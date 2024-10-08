Україна залишиться без грошей? Угорщина знову вставляє палки в колеса, у чому проблема

Брюссель пропонує Вашингтону свій варіант дій

Угорщина призупинить надання кредиту у розмірі 35 мільярдів євро, які раніше анонсувалися ЄС для підтримки економіки України, допоки в США не оберуть нового президента.

Про це пише Euronews. Зазначається, що план ЄС щодо залучення кредиту у розмірі 35 млрд євро для України передбачає ключову зміну режиму санкцій.

"Ми вважаємо, що це питання — продовження російських санкцій — має бути вирішене після виборів у США. Такою була позиція Угорщини", - заявив 8 жовтня міністр фінансів Угорщини Міхай Варга після міністерської зустрічі в Люксембурзі.

Він також стверджував, що два кандидати в президенти — Камала Харріс і Дональд Трамп — відстоюють два протилежні підходи до вирішення проблеми агресивної війни з боку Росії й що блок має ґрунтувати свої подальші кроки на тому, кого обере американський народ.

Варга вважає, що необхідно зрозуміти, в якому напрямку з цього питання рухатиметься адміністрація США.

"Ви можете бачити президентські вибори та передвиборчу кампанію: є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми. Один — у напрямку миру. І інший — продовжувати війну", — додав він.

Міністр наголосив, що його колеги провели "відмінну бесіду" про кредит у розмірі 35 мільярдів євро, але "звичайно, доведеться почекати до листопада".

Дебати навколо кредиту продовжаться у середу, 9 жовтня, на зустрічі послів ЄС у Брюсселі. Угорщина нині головує у Раді ЄС і їй доручено модерувати сесію.

"Щоб заспокоїти Вашингтон, Брюссель запропонував продовжити термін дії заморожених активів з шести до 36 місяців. У той час як більшість держав-членів згодні з необхідністю якнайшвидшого надання багатомільярдного кредиту, враховуючи фінансові труднощі України, Угорщина, схоже, нікуди не поспішає: для Будапешта ключова поправка до режиму санкцій має зачекати до 5 листопада”, — йдеться у матеріалі.

Важливо додати, що для схвалення кредиту потрібна більшість голосів, але для внесення поправок до санкцій потрібне одноголосне рішення.

Кредит використовуватиме непередбачений прибуток від іммобілізованих активів російського Центробанку для поступового погашення грошей, наданих Києву, звільняючи скарбницю ЄС. Очікується, що інші союзники по G7 будуть робити свій внесок, поки загальна сума не досягне €45 млрд ($50 млрд).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Мінфіні пояснили, на що піде кредит 35 млрд євро. До речі, він надається на безповоротній основі.