В Євросоюзі існують деякі неприємні політичні традиції, які значно гальмують розширення

Україна, судячи з усього, значно раніше стане членом НАТО, ніж Європейського Союзу. Такий висновок можна зробити, виходячи з того, як розвивається переговорний процес з ЄС стосовно європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це заявив народний депутат, перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, пише "Укрінформ". Заяву він зробив під час виступу в Брюселі 7 жовтня.

"Не хотів би брати на себе невдячну роль Кассандри. Але, як я очікую, ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу. Це пов’язано з певними традиціями щодо розширення ЄС", – сказав він.

За словами Корнієнка, державна делегація від України приїхала до Брюселя для переговорів щодо продовження скринінгу законодавства України на відповідність європейським правовим нормам – це одна з найважливіших умов для членства будь-якої країни в ЄС. Україна готова далі працювати, щоб пробити собі шлях у повноправні члени ЄС. Але раніше 2029 року, схоже за все, вступу не відбудеться.

"Як свідчить практика, всі хвилі розширення ЄС відбувалися після європейських виборів. Наступні такі вибори відбудуться у 2029 році. Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту. Ми зробимо все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку. Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. П’ять років у політиці – це дуже тривалий час", – резюмував він.

Доречі, за даними ЗМІ, за "зачиненими дверцятами" точаться розмови про угоду, в якій Москва зберігає фактичний контроль над вже окупованими землями України (суверенітет Росії при цьому не визнається), тоді як решті країни дозволяється вступити до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки.

Швидше за все, план перемоги Зеленського не передбачає вступ України до НАТО і ЄС. Він нібито містить гарантії безпеки для України від країн Заходу, "аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО".