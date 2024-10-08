Байден раптово скасував поїздку на "Рамштайн": у Білому домі озвучили причину

Байден контролюватиме підготовку до урагану "Мілтон"

Президент США Джо Байден скасував свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон". Відповідно, американський лідер пропустить і довгоочікуване засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), де він мав головувати.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр. За її словами, Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи "враховуючи прогнозовану траєкторію та силу урагану "Мілтон".

"Враховуючи прогнозовану траєкторію та силу урагану "Мілтон", президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб контролювати підготовку та реагування на ураган "Мілтон", а також поточні заходи реагування на наслідки урагану "Хелен" на південному сході", — сказала Жан-П’єр.

Варто зазначити, що у Німеччині вже відреагували на скасування візиту Байдена. Уряд ФРН повідомляє, що там "дуже шкодують".

"Ми дуже шкодуємо про скасування, але, звичайно, розуміємо ситуацію у Флориді. Білий дім нас заздалегідь поінформував", — сказав BILD офіційний представник уряду ФРН Штефан Хебештрайт.

Нагадаємо, що цей "Рамштайн" Володимир Зеленський називав "особливим". Український лідер планує там представити "план перемоги" державам-союзникам.

"Це буде особливий Рамштайн, і українські партнери отримають усі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями як на фронті, так і в дипломатичній роботі", — говорив президент Володимир Зеленський.

Також особливості цього "Рамштайну" надавало і те, що це буде вперше, коли Контактна група з питань оборони України особисто збереться на рівні лідерів. Передбачалося, що головувати на ньому мав Байден.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джо Байден перед залишенням своєї посади може погодитися на певні зрушення щодо вступу України до НАТО.