Два українські варіанти замість одного російського: як влучно перекласти "смущает"

Українська мова пропонує кілька влучних варіантів перекладу

У своєму прагненні вдосконалити володіння українською мовою, ми часто стикаємося з необхідністю замінити звичні російські вирази та слова їхніми українськими аналогами. Одним з таких випадків є пошук альтернативи слова "смущает".

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам слід перекласти це слово. Українська мова пропонує кілька влучних варіантів, які не лише передають потрібний зміст, але й збагачують наше мовлення.

Так, це слово можна перекласти як "бентежить" або "ніяковіє" українською мовою.

Наприклад:

"Це питання мене бентежить"

"Вона ніяковіє, коли говорить публічно".

Слово "бентежить" краще вживати, коли щось турбує, тривожить або викликає занепокоєння. Або коли йдеться про ситуації, думки або явища.

"Мене бентежить ця новина."

"Його бентежить невизначеність ситуації."

Слово "ніяковіє" (ніяковіти) використовується, коли людина відчуває сором, незручність або збентеження.

"Вона ніяковіє, коли треба виступати перед великою аудиторією."

"Хлопець ніяковів, розмовляючи з дівчиною, яка йому подобається."

Раніше "Телеграф" розповідав, як цікаво перекласти російське "чердак".