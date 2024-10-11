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Названо ціль атаки Європи, якщо РФ нападе на країни Балтії чи Польщу

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 11 жовтня 2024, 19:16
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграф"

Польща вже закуповує далекобійні ракети

Якщо Росія нападе на країни Балтії вони будуть атакувати у відповідь. І першим під приціл потрапить саме Санкт-Петербург

Про це заявив радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс, повідомляє BILD. За його словами, країни Балтії бачать пряму загрозу в РФ після нападу на Україну.

Вони впевнені, що лідер Росії Володимир Путін цілком може спрямувати свій "імперіалістичний експансіонізм" на Естонію, Латвію, Литву і Польщу. Але в цьому разі Білорусь, яка і так підтримує РФ, повністю стане частиною так званої Союзної держави.

"Україна дає нам кілька років часу. Якщо Росія переможе в Україні, у нас буде одна російська дивізія у Львові, одна в Бресті й одна в Гродно", — заявив начальник Генерального штабу Польщі Раймунд Анджейчак.

За його словами, перетин військами РФ кордону Литви викличе "негайну відповідь".

"Не в перший день, а в першу хвилину. Ми вдаримо по всіх стратегічних об'єктах у радіусі 300 кілометрів. Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург", — наголосив Анджейчак.

Він додав, що країни Європи цілком можуть "узяти ініціативу у свої руки", давши РФ зрозуміти, що напад на Польщу або країни Балтії — початок тотального протистояння. Ці слова, Анджейчас вважає, одним зі способів утримати Кремль від подібної агресії.

Аби не бути голослівним він зауважив, що наразі Польща закуповує 800 ракет з дальністю до 900 кілометрів. Ці боєприпаси будуть використані в разі нападу Росії.

"Ми повинні бути в змозі завдати удару у відповідь негайно самі, не чекаючи рішення в деяких столицях НАТО про те, чи слід задіяти статтю п'ять", — заявив командувач литовською армією Раймундас Вайкшнорас.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський пояснив, у чому сенс "Плану перемоги України".

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#Україна #ЄС #Війна