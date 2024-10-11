Тотальний примус до миру: Зеленський пояснив, в чому сенс "Плану перемоги України"

Росіян потрібно примусити до миру і план української перемоги це зробить

Росія вважає себе здатною ігнорувати реальну дипломатію та українську "Формулу миру". Україна не має іншого виходу, як застосувати до російського режиму примус до миру. Реалізація "Плану перемоги України" – це той самий тотальний примус, після якого Росія не зможе продовжувати бойові дії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зеленський зазначив, що план дозволить створити умови для перемоги України.

"Головне — це посилити позицію України та наші відносини з нашими найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", – зазначив він.

Зеленський додав, що світ бачить – росіяни ігнорують реальну дипломатію. Росіяни дозволяють собі презирливо ставитися до "Формули миру". Росіян потрібно примусити до миру і план української перемоги це зробить.

"І якщо ми реалізуємо план перемоги завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс Плану перемоги. І ми хочемо захистити українську незалежність, українські сім'ї, наших людей, право наших дітей жити вільно у власній країні", – резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський замість скасованого засідання "Рамштайну" проведе низку зустрічей зі своїми колегами, де представить кожному з них "План перемоги України". Він планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єрами Британії та Німеччини – Кіром Стармером та Олафом Шольцем, а також з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також у четвер, 10 жовтня, Зеленський, який прибув до Лондона, зустрівся з послом нашої країни у Великій Британії Валерієм Залужним. Український дипломат брав участь у роботі глави держави.