Чи можливий вступ України до ЄС без частини територій? У Єврокомісії пояснили

Дипломатія ЄС підтримує відновлення територіальної цілісності України

Європейський Союз виступає за євроінтеграцію України у рамках міжнародно визнаної території, тобто у межах 1991 року. Це включає анексований Росією Крим, а також окуповані російською армією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив представник дипломатичної служби Євросоюзу Петер Стано. Він зазначив, що позиція членів ЄС дуже зрозуміла і залишається незмінною у всіх офіційних документах Європейського Союзу.

"ЄС підтримує відновлення суверенітету та незалежності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Ми підтримуємо Україну і допомагатимемо їй у досягненні цієї мети стільки, скільки потрібно", — заявив Петер Стано.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що всередині Організації Північноатлантичного договору (НАТО) триває дискусія щодо можливості прийняття України до складу Альянсу за т.зв. західнонімецькою моделлю. Це означає, що окуповані російськими військами території залишаються під контролем Москви, але країни Заходу цього не визнаватимуть.

Українська влада не погоджується з такими пропозиціями і наполягає на тому, щоб Україна стала членом ЄС та НАТО в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий генсек НАТО Марк Рютте не відкидає дозволу Україні бити далекобійною зброєю в глиб Росії. За його словами, для цього є всі юридичні підстави.