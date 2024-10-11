"Пройдемо всі ці етапи": Зеленський прокоментував перспективи вступу України в ЄС та НАТО

Україна вступить в Альянс, оскільки зараз цього прагне більша частина партнерів

Україна розраховує стати членом Європейського Союзу швидше, ніж прогнозується та раніше, ніж вступить в НАТО. Доречі, щодо членства в НАТО, Україна має підтримку багатьох партнерів, хоча раніше жодна країна Альянсу не була до цього готова.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у документальному фільмі про західний напрямок для України, який транслювали в ефірі Національного телемарафону. Зеленський нагадав, що Україна повинна бути наполегливою у своїх бажаннях.

Так, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, низка країн-членів заявила, що Київ чекає 6-8 років до переговорів про членство, а дехто попереджав й про 10 років. Це було виправдано, але тільки для цих країн, оскільки в Україні велику частину процесу буквально "пробігли" та впровадили менше ніж за рік стільки законів та реформ, скільки багато країн ЄС не впроваджували й за кілька років.

"Ми пройдемо всі ці етапи, я впевнений, і будемо в ЄС швидше, ніж прогнозується. Якщо ми продовжуватимемо так само, так само бігти, бути наполегливими", – зазначив президент.

Щодо НАТО, то попри спротив деяких держав, Україна вступить в Альянс, оскільки зараз цього прагне більша частина партнерів. Разом із тим Зеленський визнав, що обіцянки щодо прийняття України в НАТО до 2022 року були просто словами, реальна робота почалася після повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми багато зробили, щоб у більшості своїй всі були на нашому боці. Україну ніхто не бачив у НАТО. Якщо чесно, усі обіцянки в 2008-му і до цього, починаючи з 90-х, яка безпека повинна бути в України – це не більше, ніж слова. Готовими до України в НАТО ніхто не був. Сьогодні більшість союзників цього прагнуть. Не те що готові, прагнуть… Дехто, звичайно, проти. Не можна сказати, що вони бояться Росії. Деякі бояться наслідків", – зазначив Зеленський.

Доречі, за даними ЗМІ, за "зачиненими дверцятами" точаться розмови про угоду, в якій Москва зберігає фактичний контроль над вже окупованими землями України (суверенітет Росії при цьому не визнається), тоді як решті країни дозволяється вступити до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки.

Швидше за все, план перемоги Зеленського не передбачає вступ України до НАТО і ЄС. Він нібито містить гарантії безпеки для України від країн Заходу, "аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО".