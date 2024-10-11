Названа цель атаки Европы, если РФ нападет на страны Балтии или Польшу

Польша уже закупает дальнобойные ракеты

Если Россия нападет на страны Балтии, они будут атаковать в ответ. И первым под прицел попадет именно Санкт-Петербург.

Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, сообщает BILD. По его словам , страны Балтии видят прямую угрозу в РФ после нападения на Украину.

Они уверены, что лидер России Владимир Путин вполне может направить свой "империалистический экспансионизм" на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Но в этом случае Беларусь, и так поддерживающая РФ, полностью станет частью так называемого Союзного государства.

"Украина дает нам несколько лет. Если Россия победит в Украине, у нас будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно", — заявил начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак.

По его словам, пересечение войсками РФ границы Литвы вызовет "немедленный ответ".

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", — подчеркнул Анджейчак.

Он добавил, что страны Европы вполне могут "взять инициативу в свои руки", дав РФ понять, что нападение на Польшу или страны Балтии начало тотального противостояния. Эти слова, Анджейчас считает, одним из способов удержать Кремль от подобной агрессии.

Чтобы не быть голословным, он отметил, что в настоящее время Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров. Эти боеприпасы будут использованы при нападении России.

"Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать статью пять", — заявил командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

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