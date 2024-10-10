Не Угорщина: політолог назвав три країни, які не пустять Україну до ЄС

Україна дуже невигідний конкурент для цих країн

Першими, хто блокуватиме вступ України до Європейського Союзу будуть не угорці, а поляки, французи та німці. В цьому впевнений керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочко.

Таку думку він висловив в інтерв’ю журналісту "Телеграф" Микиті Міхальову. За його словами, причини у конкуренції на ринку сільськогосподарської продукції.

"Україна дуже невигідний конкурент для цих країн у питанні масштабування виробництва сільськогосподарської продукції. Ми продемонстрували як ми можемо, наприклад, при окупованому Херсоні мати свої помідори… Ми демонструємо, що без дотацій Європейського Союзу, ми можемо виробляти в необмежених кількостях агропродукцію і продавати її", — наголосив Клочко.

Але європейський ринок наразі закритий для України і експерт пояснив, чому так.

"Ну, по-перше, ми рухаємося до ЄС. По-друге, треба формувати державну політику стосовно продажі нашої сільськогосподарської продукції. Я скажу тобі відверто, ця тема проблемна є не лише для рослинної продукції, а і, наприклад, для того ж самого м'яса", — зауважив експерт.

На його думку, якщо в Україні зрештою буде перебудовано економічну модель, то проблем з тими ж поляками хоч і стане набагато менше, проте вони все-одно залишаться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Раді розповіли, чому шлях до Євросоюзу може затягнутися. Ймовірно, Україна раніше вступить до НАТО, ніж до ЄС.