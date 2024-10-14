Мобілізувати можуть із відстрочкою. У ТЦК пояснили, за яких умов

Важливо правильно оформити відстрочку

Попри загальну мобілізацію, деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову. Однак, якщо оформити її неналежним чином, можуть забрати до армії.

Про це розповів начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда. За його словами, наявність підстав для відстрочки ще не гарантує автоматичного звільнення від призову.

Громадянину необхідно підтвердити своє право відповідними документами.

"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана", — підкреслює представник Тернопільського ТЦК.

Крім того, якщо відстрочка оформлена з порушеннями або неправильно, людина може вважатися такою, що підлягає мобілізації, і отримати повістку від ТЦК.

Нагадуємо, що згідно із законом, відстрочку від мобілізації можуть отримати чоловіки, які:

мають проблеми зі здоров’ям, що підтверджено висновками медичної комісії;

є батьками трьох і більше неповнолітніх дітей або батьками-одиначками, які виховують дитину без допомоги іншого з батьків;

є опікунами неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю;

виховують дитину з інвалідністю або дитину, якій нещодавно було встановлено інвалідність;

доглядають за хворими членами сім’ї.

Також на відстрочку можуть розраховувати інші категорії громадян. До цього списку входять і внутрішньо переміщені особи.

Зазначимо, що уряд спростив правила отримання відстрочки за сімейними обставинами. Законодавство встановлює чіткий термін для оформлення акта про догляд – 10 днів. Цей термін не може бути продовжений. Також важливо знати, що комісія не має права вимагати додаткові документи або проводити опитування свідків під час оформлення цього акту.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно ставати на військовий облік, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Це стосується і тих чоловіків, які зняті з обліку.