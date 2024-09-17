Чи потрібно ставати на військовий облік, щоб отримати відстрочку від мобілізації

Це стосується і тих чоловіків, які зняті з обліку

В умовах воєнного стану в Україні деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації. Підставами можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям або сімейні обставини.

Адвокатка Яна Меюс у своєму дописі в соціальних мережах пояснила, що навіть ті чоловіки, які не стоять на військовому обліку або були з нього зняті, мають право на відстрочку. Однак є умова.

За словами юристки, чоловік спочатку повинен стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тільки після цього громадянин зможе подати необхідні документи для відстрочки. Це можуть бути медичні довідки або інші документи, які підтверджують наявність підстав для звільнення від мобілізації.

Хто має право на відстрочку

Згідно із законом, її можуть отримати чоловіки, які:

мають проблеми зі здоров’ям, що підтверджено висновками медичної комісії;

є батьками трьох і більше неповнолітніх дітей або батьками-одиначками, які виховують дитину без допомоги іншого з батьків;

є опікунами неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю;

виховують дитину з інвалідністю або дитину, якій нещодавно було встановлено інвалідність;

доглядають за хворими членами сім’ї.

Також на відстрочку можуть розраховувати інші категорії громадян. До цього списку входять і внутрішньо переміщені особи.

Нагадуємо, що вже восени деякі категорії українці зможуть оформляти відстрочку онлайн. Застосунок "Резерв+" інтегрують з іншими реєстрами, аби спростити процедуру для студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.

Крім того, уряд спростив правила отримання відстрочки за сімейними обставинами. Законодавство встановлює чіткий термін для оформлення акта про догляд – 10 днів. Цей термін не може бути продовжений. Також важливо знати, що комісія не має права вимагати додаткові документи або проводити опитування свідків під час оформлення цього акту.

За її словами, тепер військовозобов'язаним не потрібно доводити наявність або відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд за їхніми батьками.

Однак для отримання відстрочки через догляд за батьками дружини, чоловік повинен надати документи, які підтверджують нездатність дружини самостійно забезпечити необхідний догляд за ними.

Раніше "Телеграф" писав, хто не може отримати відстрочку у вересні. У списку є студенти та багатодітні батьки.