На відстрочку від мобілізації може розраховувати особлива категорія громадян: хто входить

Українців, які зареєстровані на ТОТ можуть призвати до армії

Попри загальну мобілізацію деякі категорії громадян мають право на відстрочку. Внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки через війну, входять до цього списку.

Адвокат Дмитро Франчук пояснив, за якими принципами проводять мобілізацію ВПО, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України. Пише РБК-Україна.

Усі питання, пов'язані з військовим обліком регулюються постановою Кабінету Міністрів № 1487. Згідно з цим документом, ВПО беруться на військовий облік після реєстрації як переселенці.

Щоб стати на облік їм потрібні:

заява;

паспорт громадянина України;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для осіб, звільнених у запас – обліково-послужна картка, припис військової частини;

для чоловіків, які були зняті з обліку за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;

свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення; рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

За словами юриста Дмитра Франчука, переселенці мають право на відстрочку від мобілізації через складні умови, в яких вони опинилися. Рішення щодо мобілізації ВПО приймається індивідуально з урахуванням конкретних життєвих обставин кожної людини.

Для отримання відстрочки ВПО мають надати докази свого статусу переселенця.

Навіть за умови втрати документів через переїзд, все одно потрібно прибути до ТЦК . Невиконання цього обов’язку розцінюється як порушення законодавства. Тому необхідно звернутися до військкомату та надати інформацію про реєстрацію як ВПО.

Щодо людей, які мають прописку на тимчасово окупованій території, їх мобілізація є складнішою.

"Як правило, враховується фактичне місце проживання особи, а не місце прописки. Тобто, якщо людина проживає на підконтрольній Україні території, вона підлягає загальним правилам мобілізації", – пояснює юрист.

Франчук підсумовує, що спочатку повномасштабної війни існували певні труднощі з призовом осіб, зареєстрованих на ТОТ. Однак зараз ситуація змінилася: якщо такі особи перебувають на підконтрольній Україні території та підпадають під мобілізацію за віком та станом здоров’я, їх можуть призивати на загальних підставах.

Раніше "Телеграф" писав, чи повинні чоловіки з відстрочкою проходити ВЛК. Комісію проводиться не лише з метою визначення придатності до військової служби під час мобілізації, але й з обліковими цілями.