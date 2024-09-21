П’ять причин, за яких можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні

Відстрочка відтерміновує військову службу

В Україні під час обов'язкової мобілізації військовозобов'язаних чоловіки можуть отримати бронь або відстрочку. Проте це стосується лише певного кола осіб.

"Телеграф" розповість про п'ять найпоширеніших причин, які надають право оформити відстрочку. Зауважимо, що термін її дії залежить від виду документа.

Хто може отримати відстрочку вже зараз:

люди, що мають проблеми зі здоров'ям, з якими за законом не можливо нести військову службу. Сюди ж відносять і громадяни з інвалідністю;

багатодітні батьки та ті, що наглядають за особами з інвалідністю;

опікуни сиріт або позбавлених батьківського піклування дітей;

військові, які були у полоні або звільнились в запас;

студенти, які здобувають вищу освіту.

Додамо, що кожна з цих категорій має певні особливості отримання відстрочки. Зокрема і те, що усі військовозобов'язані мали оновити свої дані та за потреби повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) у державних установах.

Відстрочка не звільняє особу від служби, вона її відтерміновує. Така людина також може отримати повістку на вулиці про уточнення даних чи проходження ВЛК.

Зауважимо, що батьки багатодітних дітей, які мають заборгованість за сплатою аліментів не мають відстрочки.

Раніше "Телеграф" розповідав як оформити відстрочку по догляду за батьками та які нюанси слід знати.